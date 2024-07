LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | miglior tempo per Bissegger Vauquelin attenta al primo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.01 Intanto è partito anche Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck): l’olandese è nono dopo ilinter. 14.59 Occhio perché il transalpino sta andando come un treno! Abbondantementeal secondo inter, 19’04” per lui con 30” su! 14.58 Intanto Kevin Vaquelin (Arkea-B&B Hotels) sta mettendo su una bella prova: secondo crono alinter, in ritardo di soli tre secondi dal leader Stefan. 14.56 Secondoper Oier Lazkano (Movistar) che in 30’33” si piazza alle spalle disuperando il connazionale Garcia Pierna. 14.53 Cambia intanto la top 10, con ilse Thomas Gachignard (TotalEnergies) che si inserisce al decimo