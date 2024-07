LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Subito in pista Marc Marquez per fare i primi giri, subito dietro Alex Marquez. 15.00 BANDIERA VERDE! Viapre-. 14.56 Turno che è già determinante quindi: i primi 10 accedono al Q2. Non si potrà sbagliare per non mettere in salita tutto il sabato. 14.52 Ecco la classifica piloti: 1. Jorge Martin (Ducati) 200 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 190 3. Marc Marquez (Ducati) 142 4. Enea Bastianini (Ducati) 136 5. Maverick Vinales (Aprilia) 118 6. Pedro Acosta (KTM) 101 7. Brad Binder (KTM) 99 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 92 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 82 10. Alex Marquez (Aprilia) 62 11. Marco Bezzecchi (Ducati) 45 12. Raul Fernandez (Aprilia) 40 13. Fabio Quartararo (Yamaha) 39 14.