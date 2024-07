LIVE Italia-Samoa 25-33 Test Match rugby in DIRETTA | sconfitta bruciante azzurri ridimensionati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:49 Si chiude qui la nostrauale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 07:48 Prossimo appuntamento tra una settimana esatta in quel di Tonga.che inizierà alle 2.00 orana. 07:47che avranno modo e tempo di rifarsi nei prossimi duecontro Tonga e Giappone, ma ci sarà bisogno di tutt’altro atteggiamento. Prima prova di maturità dopo lo splendido finale di Sei Nazioni che rispedisce l’agli esami riparatori. 07:47 Secondo tempo sonnolento della squadra di Quesada, che ha lasciato il passo ai vogliosi padroni di casa. Arriva unainattesa che conferma la regola, ovvero che glinon vincono sul suolono.