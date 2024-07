Linea dura del Vaticano scomunicato Viganò | Mai sottomesso al Papa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continua ladelsull'arcivescovo Carlo Maria, che da oggi è ufficialmente. Il prelato era stato condannato per scisma dalla Congregazione per la Dottrina della Fede dopo i ripetuti attacchi aFrancesco di cui non riconosce l'autorità. «Sono note le sue affermazioni pubbliche che si traducono nel rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice, alla comunione con i membri della Chiesa e alla legittimità dell'autorità magisteriale del ConcilioII», ha affermato la Congregazione - l'ex Sant'Uffizio - in un comunicato, in cui dichiara il «monsignore» colpevole del reato di scisma., 83 anni, è un rappresentante del settore più conservatore della Chiesa cattolica, nominato arcivescovo nel 1992 da Giovanni Paolo II e poi, tra gli altri incarichi, nunzio apostolico prima in Nigeria fino al 1998 e poi negli Stati Uniti tra il 2011 e il 2016.