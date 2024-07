Le immagini ci parlano | la cucina italiana nel cinema una rappresentazione complessa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Negli ultimi anni, l’enogastronomiaha trovato un nuovo alleato nelle fiction televisive e nel. Come una buona annata di vino, ladelle nostre tradizioni culinarie e vitivinicole sul grande e piccolo schermo è maturata, trasformandosi da semplice sfondo a protagonista delle storie narrate. Ma come possiamo sfruttare al meglio questo potente mezzo per promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche oltre i confini nazionali? E quali sono le trappole da evitare per non cadere in una caricatura di noi stessi? Soprattutto, come mai la politica non riesce a cogliere queste opportunità? Prima di tutto, dobbiamo riconoscere il potere evocativo delle. Un piatto di pasta fatto in casa, una vigna che si estende all’orizzonte, un bicchiere di vino che cattura la luce del tramonto: sono scene chedirettamente al cuore, evocando non solo il gusto e l’olfatto, ma anche un senso di appartenenza e tradizione.