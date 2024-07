Le cose che non ti ho detto è ispirato a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) Leche non ti ho, film del 2018 diretto da William Nicholson èalladei genitori. La pellicola, adattamento registico di una pièce teatrale di Nicholson, The Retreat from Moscow, racconta infatti del doloroso momento della separazione dei suoi, dopo un lungo matrimonio. E la conseguente crisi depressiva della madre, in seguito al divorzio. Grace, interpretata da Annette Bening ed Edward (Bill Nighy) sono sposati da 29 anni e all’apparenza felici. Quando il figlio Jamie (Josh O’Connor) va a trovarli per il weekend, il padre gli fa una confidenza delicata. Gli comunica infatti che ha lasciato la madre, ora entrata in una profonda disperazione. Il ragazzo salverà per così dire la vita alla madre, aiutandola a non disintegrarsi.