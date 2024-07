La Juventus mette Chiesa sul mercato | fissato il prezzo ecco dove può finire|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-05 20:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Laha deciso: Federiconon rientra nel progetto rivoluzionario varato dal nuovo allenatore Thiago Motta e dal responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli. Una decisione che nasce anche dalla dalle difficoltà nel trovare un’intesa economica sul rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, a fronte delle ripetute chiusure dell’agente Fali Ramadani a spalmare su più stagioni l’attuale ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Il tempo per le valutazioni è scaduto e il club bianconero, alla ricerca di nuova liquidità per finanziare le prossime mosse diin entrata – a partire dal grande obiettivo per il centrocampo Koopmeiners – ha deciso di virare su altri profili.