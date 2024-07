Italia 20 miliardi alla Germania | la trattativa choc Cosa stiamo comprando e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Parliamo di unasenza precedenti, di numeri vertiginosi e di “prodotti” che mettono davvero paura e che pongono molti interrogativi. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, che cita fonti interne alle aziende coinvolte, l’sarebbe pronta ad acquistare 550 carri armati Panther e Lynx dall’azienda tedesca Rheinmetall. L’accordo è sulla base di 20di euro. Come spiega Stefano Baudino su L’Indipendente, se portato a termine, “il contratto potrebbe rappresentare il più grande ordine di blindati della storia dell’impresa di armi”. Per la partena c’è l’azienda Leonardo che con Rheinmetall ha annunciato un “accordo strategico” per lo “sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre”, una joint venture paritetica il cui 60% delle attività sarà realizzato in