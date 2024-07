Il russo arrestato in albergo L’alert alloggiati in Questura la droga dell’amore nello zaino e la condanna in Siberia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ore 9.56 di mercoledì, hotel Midtown di corso XXII Marzo. L’addetto alla reception inserisce nel database le generalità di Vladimir Averyanov, che ha prenotato una camera d’. Quel nome fa scattare, il sistema che segnala in tempo reale alla centrale operativa dellala presenza di ricercati o latitanti nelle strutture ricettive cittadine. Parte in quel momento l’intervento della polizia che si concluderà poco dopo con l’arresto del cittadino, nato in Francia 43 anni fa, che deve scontare una pena di un anno e mezzo di reclusione in. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale entrano nella stanza e trovano Averyanov in compagnia di un’altra persona: sulle prime, i due non sembrano per nulla preoccupati, ma all’improvviso il quarantatreenne inizia a dare i primi segni di nervosismo, camminando su e giù per la camera.