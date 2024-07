Il Colpo di Mezzanotte - Si riaccende il sogno Gudmundsson Pradè ci riprova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 - La Fiorentina si avvia verso il raduno di lunedì con un solo volto nuovo nel proprio organico. A fronte dei sette addii (fine prestiti e svincolati), ci sarà soltanto Moise Kean come rinforzo estivo. L'attaccante nelle prossime ore dovrà svolgere le visite mediche di routine e firmare il nuovo contratto con la Fiorentina. Poi si metterà a disposizione di Palladino, che lo ha già potuto apprezzare allenarsi in solitaria nei giorni scorsi. Difficile, se non impossibile, cheriesca a chiudere nelle prossime ore per un nuovo acquisto. Nomi tanti, tavoli apparecchiati altrettanti, ma non c'è nessuna trattativa davvero vicina alla chiusura. Aster Vranckx, ad esempio, è sempre in cima alla lista dei dirigenti viola. Corteggiamento lungo un anno, ma la Fiorentina non vuole spendere i 12 milioni che chiede il Wolfsburg.