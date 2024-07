F1 le previsioni meteo del GP Gran Bretagna | rischio pioggia?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) La F1 vola in territorio inglese per disputare ilPremio di, dodicesima tappa del mondiale 2024. Il weekend, ospitato dallo storico circuito di Silverstone, è stato più volte disturbato dal maltempo e questa edizione potrebbe non fare alcuna eccezione. Laè prevista sin dalla giornata di venerdì 5 luglio, con alcune precipitazioni che coinvolgeranno l’area nella mattinata. Nel primo pomeriggio si prevede un cielo coperto, mentre lacadrà nuovamente verso sera, con la possibilità di vedere coinvolta la seconda sessione di prove libere. La giornata di sabato presenta invece un tempo più variabile, con alcuni rovesci previsti di prima mattina e poi nel primo pomeriggio. Infine, non si escludono temporali per domenica, con lache potrebbe bagnare l’asfalto inglese a partire dal primo pomeriggio fino alle 19:00.