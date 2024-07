Ex governatore calabrese Spirlì | lotto contro il cancro e spero di vincere

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) – "Care Amiche, Cari Amici, Cari Tutti. Credo sia giusto comunicare anche a Voi la mia attuale condizione di salute. Anche perché potrei non essere presente, nella chat, come prima. Sono impegnato in una complicata convivenza con un carcinoma al pancreas. Nonostante tutto, sono sereno nel calore della mia Fede. Che resti o che L'articolo Ex: “ildi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .