Clamoroso Chico Forti | pare che la terza persona minacciata sia il criminologo Marco Strano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Clamorose indiscrezioni sono state riportate da alcuni organi di stampa secondo i quali il famoso detenuto avrebbe chiesto informazioni su come mettere a tacere alcuniggi contrari alla sua estradizione L’ex surfista e produttore televisivo trentino è stato condannato, per l’omicidio di un imprenditore australiano, Dale Pike, nel 1998 alla pena dell’ergastolo, dal tribunale della Florida. Dopo aver scontato 24 anni in un penitenziario nei pressi di Miami, l’uomo che si è sempre dichiarato innocente, grazie al decisivo intervento del Governo attuale presieduto da Giorgia Meloni, è potuto rientrato in Italia lo scorso 18 maggio per finire di scontare la sua pena nel carcere di Montorio a Verona. Lo sbarco in Italia di– Notizie.