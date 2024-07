Chico Forti l’indagine sulle minacce a Travaglio e Lucarelli vada in fondo | le domande sono tante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quei fischi rivolti al ministro Sangiuliano e “taroccati” nel filmato simboleggiano bene l’intreccio tra “arroganza” e dilettantismo che caratterizza Telemeloni. “Non è colpa nostra”, ha replicato agli accusatori il vertice della Rai, “la registrazione ci è arrivata così”. La Rai e i suoi Tg, almeno alcuni, trasmettono materiale esterno senza verifica alcuna? Eppure la notizia era già nota, decine di siti aveva trasmesso notizia e rilanciato filmati. In ogni caso, dopo aver appreso della sostituzione dei fischi con gli applausi, perché non hanno informato il pubblico, perché non hanno fatto sentire la versione originale? Questo è accaduto, mentre gli stessi vertici comunicavano una sospensione di sei giorni a Serena Bortone, “rea” di aver svelato la censura ai danni del monologo di Antonio Scurati su Matteotti.