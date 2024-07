C’è stato un arresto Michael Schumacher incubo per la famiglia | svolta sul caso del ricatto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ancora una bruttissima notizia ha coinvoltoe la sua. Infatti, c’èanche unnelle scorse ore dopo la terribile scoperta fatta dalle autorità competenti. C’erano già stati due fermi alcune settimane fa nei confronti di un padre e di un figlio, accusati in Germania di aver provato a compiere un’estorsione ai danni dei parenti del campione di Formula Uno.è rimasto vittima di un gravissimo incidente sugli sci nel 2013 e da quel momento in poi la sua, in primis moglie e figli, non gli ha fatto mai mancare la sua vicinanza, con la moglie Corinna che avrebbe speso tanti milioni finora per dargli le migliori cure possibili. Ma ora è scattato questo nuovoperché qualche malfattore voleva lucrare sfruttando la situazione dell’ex pilota della Ferrari.