Ardea Leoni FI | Da 2 anni lavoro senza sosta | continuerò a farlo per il bene del territorio

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – “Eccomi qui, dopo 2dal giorno nel quale sono stata eletta consigliere di maggioranza. Questi giorni leggo nei social video o post dove si mettono in evidenza le varie anomalie che più volte io stessa ho portato in consiglio in questo ultimo anno. Oltre allo spinoso problema dei consorzi, il quale la maggioranza per voce del sindaco non ha mai dato seguito, ho affrontato altri problemi che, più che avere spalla dai miei colleghi e risolvere, l’effetto è stato quasi l’emarginazione dal gruppo di maggioranza”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Eleonora, capogruppo di Forza Italia ad“Il problema consorzi, non un tema semplice, ma una battaglia tra cittadini e amministrazione che dura dae dasi ha solo un muro di gomma, ed ho toccato per mano, dopo aver reperito documentazione spesso addirittura non in possesso dagli uffici, ma dai cittadini e discusso in consiglio con interrogazioni o mozioniaver risultato, se non decreto ingiuntivo da parte del consorzio di colle romito di 186 mila euro, soldi dei contribuenti, spesi ( se il ricorso viene perso), solo per non mettere ordine alla loro costituzione” si legge ancora.