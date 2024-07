WWE | Registrati diversi trademark uno fa presagire il ritorno di una vecchia gimmick

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nella giornata di ieri la compagnia ha registrato 4 sigle all’USPTO, lo United States Patent andOffice: Yeet, The Match Beyond, New Blood Rising e King Corbin. Quest’ultimo registrato nella sezione intrattenimento, dedicata agli eventi di wrestling e alle esibizioni dei wrestler. Ladel King of the Ring Corbin l’ha interpretata dal 2019, quando vinse l’omonimo torneo sconfiggendo Chad Gable chiamato all’epoca Shorty G, fino al 2021 quando perse la corona per mano di Shinsuke Nakamura. Baron venne elogiato per l’interpretazione da Booker T che lo definì il wrestler ad essersi calato maggiormente nelle vesti del re, escludendo ovviamente se stesso. L’ex tag team partner di Bron Breakker dal canto suo l’anno scorso espresse il desiderio di tornare a un’altra sua precedente, quella subito successiva, quando interpretava Sad Corbin, un uomo finito in bancarotta senza più una casa e abbandonato dalla famiglia.