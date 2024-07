Usa ecco i nuovi sondaggi dopo il confronto elettorale fra Trump e Biden I numeri parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Poche settimane fa, il proprietario del più importante fondo d’investimento americano preconizzava il rischio di una “guerra civile” negli Stati Uniti. Una dichiarazione che aveva fatto scalpore, forse esagerata nelle conclusioni ma robusta nelle motivazioni di fondo. L’America è in preda a un caos precon pochi precedenti, e le differenze fra le due fazioni in gara sono innegabili e, probabilmente, inconciliabili. La carne al fuoco è davvero tanta. A cominciare dalla preoccupazione dei democratici per le condizioni di Joe, apparso poco lucido e stanco durante ilcon. Al di là dei rumors che si susseguono, solo il Presidente stesso può decidere di fare un passo indietro. Nessuno glielo può imporre, perché l’inquilino della Casa Bianca – non solo, ma chiunque occupi lo Studio Ovale – conserva un potere che lo rende quasi intoccabile.