Stefano Pioli vagonata di milioni per il mister | ecco la sua nuova panchina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Chiusa la parentesi da allenatore Milan,è pronto a unaavventura in. Non in Italia, però, ma in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c'è l'Al-Ittihad. Secondo quanto riferito dall'opinionista di mercato Sky, Gianluca di Marzio, mancherebbero solo alcuni dettagli per chiudere l'operazione con il club di Gedda così da allenare poi nella Saudi Pro League. Il contratto per il tecnico parmigiano avrà una durata triennale e già nella giornata di martedì 3 luglio si potrebbe chiudere.allenerà così l'ex Pallone d'Oro 2022, Karim Benezema, ma anche il centrocampista della Francia, attualmente impegnato agli Europei 2024, come N'golo Kanté, oltre all'ex brasiliano del Liverpool, Fabinho, e dell'ex Lazio, Luiz Felipe.