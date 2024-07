Sondalo | malato di tbc fugge dall’ospedale e sale su un bus Panico fra i viaggiatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 –didi tubercolosi identificato su un bus e riportato in reparto. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 luglio. L’uomo, uno straniero, è riuscito ad allontanarsi dalla struttura in cui si trovava ricoverato da qualche tempo, eludendo la sorveglianza del personale sanitario. Uscito in strada, si è recato presso la stazione degli autobus,ndo su un pullman per Tirano. In ospedale, intanto, gli infermieri si sono accorti della sua sparizione e hanno avvisato i carabinieri. I militari dell’Arma lo hanno individuato mentre il bus era fermo alla stazione di Morbegno. Lo hanno convinto a scendere dal mezzo e, fatta giungere un’ambulanza sul posto, hanno sovrainteso al suo trasferimento in un ospedale con sede in altra provincia.