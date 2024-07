Serie A si parte con Genoa-Inter alla terza giornata c’è Juventus-Roma si chiude con il derby capitolino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si partirà con, presumibilmente nell’anticipo del 17 agosto, che vede come da tradizione esordire i campioni d’Italia in carica. E’ uscito il calendario diA, ufficialmente ai nastri dinza domenica 18 agosto. 38 giornate, con un solo turno infrasettimanale, quattro pause Uefa e Fifa e partite pure tra Natale e fine anno. Riil calcio italiano dopo la disfatta tedesca. La primaBologna-Udinese, Cagliari-, Empoli-Monza,-Como, Lazio-Venezia, Milan-Torino, Parma-Fiorentina, Lecce-Atalanta e Verona-Napoli le altre partite della prima. Una curiosità: il Napoli di Conte esordisce, come due anni fa, a Verona, e allora vinse lo scudetto. LEGGI ANCHE Abodi duro sull'Italia del calcio: "Non solo una sconfitta ma una resa incondizionata" Addio a Niccolai, l'eroe di Sardegna famoso per gli autogol.