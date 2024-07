Serie A 2024-25 calendario e diritti Tv della nuova stagione | quanto incassano le squadre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024)diA sulla linea per di partenza per la. All’Auditorium multimediale di Rds a Roma è stato presentato ildell’annata-2025 del massimo campionato italiano, con alcune novità. Suddivisi tra i club anche i proventi deiTv in vista del prossimo torneo, al via il 17 agosto. Il-25 La-25 sellaA partirà con i quattro anticipiprimo turno e finirà con la 38esima e ultima giornata il 25 maggio 2025. Ci saranno quattro soste (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025) e un solo turno infrasettimanale (mercoledì 30 ottobre), mentre non è prevista la pausa invernale. Nella maggior parte delle giornate le partite saranno giocate in 9 differenti fasce orarie, dunque con soltanto due gare disputate in contemporanea ad ogni turno, ad esclusione1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 19ª, 29ª e delle ultime due.