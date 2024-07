Sergio e Greta sono tornati insieme ma la mamma di lei fa una gaffe

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) È durata quanto un gatto in tangenziale la rottura fradel Grande Fratello. Lui l’aveva addirittura accusata di averlo più volte tradito parlando di “bugie, scappatelle e tradimenti“, eppure poco dopoe lui ha chiesto scusa per le parole usate., infatti, orauna coppia felice per la gioia del fandom e diMarcella, madre di lei, che più volte in tutti questi mesi si è messa in mezzo. Come oggi, quando su Instagram ha deciso di dedicare al genero delle dolci parole. “Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono.