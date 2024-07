Scampia | sorpreso a consegnare droga Arrestato 18enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sopreso a. L’indagato aveva addosso denaro ritenuto provento illecito e nel nascodiglio nelmuro aveva marijuana e hashish Sopresto a. Nella serato di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In via Annamaria Ortese, hanno notato un’auto ferma a bordo strada come se gli occupanti stessero attendendo l’arrivo di qualcuno. Poco dopo, i poliziotti hanno visto sopraggiungere una persona che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, l’ha consegnata al conducente della vettura in cambio di denaro. L’uomo alla guida si è poi allonantato frettolosamente. In quei frangenti, gli operatori sono intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di possesso di 65 euro.