Sarà Melicia Comberiati a guidare la Cisl Napoli martedì 9 l’elezione Fine mandato per Gianpiero Tipaldi

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Luigi Sbarra, segretario nazionale dellaa chiudere9 luglio dalle 10 a Palazzo Caracciolo, in via Carbonara 12, i lavori del Consiglio generale dove verranno formalizzate le dimissioni perdel segretario generale della, e si procederà aldia segretaria generale del sindacato napoletano su proposta del segretario uscente ampiamente condivisa da tutto il gruppo dirigente del parlamentino del sindacato di via Medina nell’ultimo esecutivo”. Lo annuncia, in una nota, la stessaCampania espiegando che l’appuntamento si aprirà con la relazione introduttiva dialla quale seguiranno le operazioni di voto e la proclamazione del nuovo segretario generale.