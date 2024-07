Salis promuove le occupazioni Cerno | perché è il nuovo modello Soumahoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilariae legittima leabusive e sostiene che i 90mila euro richiesti da Aler siano esagerati,riguarderebbero una "presunta occupazione" basandosi "esclusivamente sul fatto che nel 2008 sono stata trovata al suo interno", sebbene "nei successivi sedici anni non siamo mai stati svolti ulteriori controlli per verificare la mia permanenza". Questo è stato il tema lanciato sul tavolo del dibattito da Francesca Barra e Roberto Poletti. Ospite a 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità, Tommasoha fatto chiarezza sulla vicenda e spiegato qual è la strategia della sinistra e della neo eletta di Avs. "Ho sentito cose fuori dalla realtà. In Italia le case vengono occupate da veri e propri racket di criminalità, vengono sottratte ai più deboli e l'unica cosa verde che hanno le case di questa sinistra rappresentata daè il conto corrente di chi dovrebbe ricevere l'affitto e non lo vede per anni", ha detto con nettezza di parole.