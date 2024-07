Saldi in Emilia Romagna | cosa comprare per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 luglio– Caccia all’affare: partono sabato 6 luglio anche inestivi, che dureranno fino ai primi giorni di settembre. Occhio ai prezzi: per valutare la reale opportunità di risparmio per il consumatore, nelle etichette devono essere indicati oltre al prezzo finale anche lo sconto e il prezzo normale di vendita. I must have delL’abbigliamento fa la parte del leone in questa stagione di. Ma? La moda delsuggerisce cappellini, sneakers (da abbinare anche al tailleur), blazer over, bermuda, t shirt con le scritte, gonne lunghe, borse in paglia. Gli accessori possono dare nuova vita a un capo. Ecco, allora, la spilla con il fiore, con la pinza: è molto versatile, si può mettere sul cappello, può completare una acconciatura, può arricchire un vestito o una cintura.