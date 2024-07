Philips | arriva il nuovo monitor 49B2U6903CH con tante nuove funzionalità

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 4 luglio 2024) In arrivo il nuovissimocon Thunderbolt 4, Busylight, Webcam Autoframing e molte altreIlè unideale per ambienti di lavoro professionali, grazie alla sua combinazione di produttività e connettività. Questomodello offre un’ampia gamma diche migliorano la collaborazione nel moderno ambiente di lavoro digitale: uno schermo da 48,8 pollici, una risoluzione DQHD di 5120 x 1440, una potente webcam e molto altro. Dettagli sulIlsi distingue per le sue capacità operative e di connettività. La porta Thunderbolt 4 supporta video ad alta risoluzione e offre il Multi-Stream Transport tramite il daisy chain, garantendo una connettività estremamente versatile.