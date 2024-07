Orrore sulla strada mamma e figlio di 6 anni morti in un incidente choc Una famiglia distrutta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si sono svolti i funerali di una madre e delin un terribilele avvenuto la scorsa settimana. I due sono stati investiti sulle strisce da uno scuolabus; per loro non c’è stato niente da fare, l’impatto con il mezzo è stato terribile e a causa delle gravissime ferite riportate, i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Molly Murphey Donovan, 43, e ildi 6Michael Volpe sonoin quello che la polizia ha definito un tragico. I due stavano andando a scuola, quando un piccolo scuolabus li ha investiti su Mamaroneck Avenue, a pochi metri di distanza dalla loro casa. Familiari e amici hanno reso l’ultimo saluto durante la veglia funebre tenutasi giovedì presso la John J.