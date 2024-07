Lotta allo spaccio a Bologna | sorpresi con Shaboo e cocaina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Ancora arresti per, con la polizia che, l’altro giorno, ha fermato tre pusher in poche ore. Il primo a finire in manette, arrestato dai poliziotti del commissariato Santa Viola, è stato un filippino di 56 anni. Gli agenti, a seguito di alcune segnalazioni, avevano deciso di effettuare un servizio di appostamento in via Caravaggio alla Croce di Casalecchio. Nel corso dell’attività, l’attenzione degli agenti è stata attirata da una finestra posta al piano terra, da dove, grazie ad un sistema di paratie costruite artigianalmente, il pusher, che non era visto dall’acquirente, passava la sostanza. Dopo aver assistito ad uno scambio, i poliziotti sono entrati in azione, perquisendo l'appartamento sede dei traffici, con l’ausilio del cane antidroga Jago.