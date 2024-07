Lo strazio e la bellezza di questo Sinner-Berrettini

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ci sono partite perfette, partite in cui ti senti bene. Sei intenso, le gambe girano, sei solido ma brillante, concentrato ma creativo. Entrano i colpi difficili e quelli facili, sai sempre cosa fare e per qualche ragione sai in anticipo dove colpirà il tuo avversario. Ti muovi prima, la palla sembra venirti incontro, la colpisci coi piedi fermi, il braccio attraversa l’aria e si richiude verso la spalla. Sei esattamente dove dovresti essere. In quei momenti ti sembra di toccare la perfezione. Si possono perdere partite anche così, quando si ha l’impressione di giocare il miglior tennis possibile? La perfezione, nel tennis, non è esiste ma è sempre stata una chimera da inseguire, almeno per alcuni grandi campioni. Giocatori che sono entrati troppo in profondità nelle viscere del gioco, e si sono ritrovati a cercare di decriptare il mistero ultimo.