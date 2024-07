L’inconscio non esiste! Scopri chi sei e vivi meglio di Antonio Origgi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024), attraverso risveglia l’Io sopito attraverso “nonchi sei e”. Un saggio da leggere Casa Editrice: RAPH EdizioniGenere: Saggio/ Crescita personale, spiritualità, psicologiaPagine: 284Prezzo: 18,00 € “nonchi sei e” è il nuovo saggio di, in cui veniamo condotti in un viaggio che parte dalla prima cellula e che prosegue fino all’evoluzione negli esseri pluricellulari, nei vertebrati, nei mammiferi e infine nella specie umana. Questo lento e progressivo cambiamento della vita sulla Terra è analizzato dal punto di vista delle menti inconsce inferiori che sono state contenute, in potenza, anche nella singola cellula: il Sé fisico, che si occupa della sopravvivenza del corpo a livello biologico, il Sé istintivo, che riguarda le emozioni e l’aspetto sociale, e il Sé mentale, che ha a che fare con il pensiero e con l’ottimizzazione del benessere individuale.