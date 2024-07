Le favole del comunismo cui inspiegabilmente gli italiani credono ancora

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Perché ho scritto “Ledel”, e perché questo titolo fa arrabbiare tanticosì tanto. Potrei partire da questo. Dallo spiegare a me stessa, prima di tutto, perché questo libro abbia generato una ventata di odio così potente nei miei confronti, nei confronti cioè di una che, di “”, ne sa qualcosa davvero, avendolo sperimentato sulla propria pelle, a differenza di coloro che, qui in Italia, lo hanno studiato sui libri o immaginato nelle loro camerette. Persone sicuramente animate da buone intenzioni. Le stesse intenzioni però, che, come si dice, lastricano la strada per l’inferno. In questo dibattito che ho suscitato mio malgrado ho potuto così conoscere una delle categorie più diffuse in questo paese, ovvero quella dei comunisti immaginari.