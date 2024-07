Latina violenza sessuale su una collega di lavoro | arrestato 41enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Costretta da un suoa subire atti sessuali: è successo adove i carabinieri della locale Stazione, all’esito di attività di indagine, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa, dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un cittadino classe 83, residente a Brusciano (NA) in atto sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali per il reato di. Il provvedimento odierno scaturisce dall’attività di indagine condotta dal citato reparto all’esito della quale emergeva che ilimpiegato presso un cantiere edile di, dove lavorava anche la denunciante, aveva costretto la donna a subire, contro la sua volontà, atti sessuali consistiti nella palpazione delle parti intime e a sedersi sulle sue gambe.