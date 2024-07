Inter fra Europei e Copa América | tutte le partite dei quarti meno una

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono nove i giocatori dell’impegnati fraed. Anche se in realtà solo otto potranno giocare: questo perché, purtroppo, Buchanan si è infortunato avantieri col Canada e la grave frattura lo obbligherà a stare fuori per diversi mesi. In tutto, contando anche lui, sono tre negli Stati Uniti e sei a EURO 2024.fraledei giocatori aiTAJON BUCHANAN (CANADA) * – Venezuela-Canada (USA 2024) sabato 6 luglio ore 3 ad Arlington. VALENTIN CARBONI, LAUTARO MARTINEZ (ARGENTINA) – Argentina-Ecuador (USA 2024) venerdì 5 luglio ore 3 a Houston. BENJAMIN PAVARD, MARCUS THURAM (FRANCIA) – Portogallo-Francia (UEFA EURO 2024) venerdì 5 luglio ore 21 ad Amburgo.