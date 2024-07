Il debutto in Europa è al PalaBigi Il 1 ottobre sfida ai lituani del Rytas Il 16 la Unahotels vola in Ungheria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Reggio dei canestri è pronta a tornare inda protagonista. Ieri la Bcl (Basketball Champions League) ha ufficializzato il calendario attraverso il quale si determineranno poi le 16 squadre che accederanno alla fase ‘finale’. Per la, inserita nel gruppo F, ilè fissato per martedì primoal(ore 20,30) contro una squadra di grande tradizione come quella deidelVilnius. Il percorso continentale degli alfieri biancorossi proseguirà poi in trasferta mercoledì 16, quando voleranno in(palla a due alle 18) per affrontare il ‘Falco Szombathely’. Il terzo appuntamento è invece in scaletta mercoledì 30, quando in via Guasco arriveranno i polacchi dello Slask Wroclaw, altra squadra di buonissima tradizione con un passato anche in Eurolega.