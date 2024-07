Il 95 per cento del nostro genoma è Dna spazzatura o materia genetica oscura ? Nulla del genere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come studente di dottorato in Germania mi sono occupato di determinare la struttura e la funzione di un pezzetto di RNA di un certo virus. Questo pezzetto di RNA aveva una particolare peculiarità: invece di essere tradotto in qualche proteina virale dal macchinario della cellula infetta, si ripiegava in una forma tridimensionale utile a legare certe proteine, e così controllare l’attività delvirale. Il punto importante per il lettore qui è uno: nella sequenza deldi un organismo, nel caso del mio virus costituito da un filamento di RNA, non è contenuta solo l’informazione che determina tutti i tipi di proteina che servono a costruire e far funzionare l’organismo stesso, ma anche quella che serve a determinare quando e quanto un certo gene debba essere tradotto in una corrispondente proteina.