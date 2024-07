Giacomo Bozzoli scatta il mandato d’arresto europeo per il 39enne latitante dopo la conferma dell’ergastolo Perquisita la sua villa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) È stato emesso ilnei confronti diessere stato condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno (Brescia) l’8 ottobre 2015. Il provvedimento, firmato dalla pm Claudia Passalacqua, è stato firmato a poche ore dalla dichiarazione di latitanza, ufficializzata con un decreto emesso dal presidente della prima sezione penale del Tribunale bresciano, Roberto Spanò.è ricercato in tutto il mondo e, a quanto ricostruito, negli ultimi sei mesi non ha mai affrontato viaggi in aereo. Mercoledì in tarda serata i carabinieri hanno perquisito ladi Soiano, sul lago di Garda, dove ilvive con moglie e figlio piccolo: presenti il padre Adelio e il fratello Alex, proprietario dell’immobile.