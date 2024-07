Fonti e competenze…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oggi voglio parlare con voi di una cosa che mi ha toccato da vicino. Durante un processo sono stato chiamato a testimoniare; non ero indagato, ero un testimone, che aveva perso la sua giornata lavorativa per spostarsi dal suo luogo di residenza fino alla sede in cui è avvenuto il processo (che nel 2024 uno debba, a proprie spese, spostarsi fisicamente da un luogo all’altro, e che il tutto non possa esser fatto in via digitale, magari dal tribunale locale, dimostra l’arretratezza del meccanismo, ma non è di questo che voglio parlare). Durante la mia testimonianza, che riguardava un articolo da me scritto quattro anni fa – non proprio ieri, ne scrivo tra gli otto e i dieci alla settimana, ci sta che non m i ricordi i dettagli di ogni singolo articolo che ho scritto – mi sono state fatte alcune domande.