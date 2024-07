F1 GP Silverstone Max Verstappen | Con Lando tutto ok a Silverstone voglio vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo le polemiche del Red Bull Ring, il campione del mondo in carica Maxsi prepara per il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di, Max vuole tornare alla vittoria e non lo nasconde, ma McLaren e Mercedes sono cresciute e daranno sicuramente filo da torcere all’olandese: “Lunedì mi sono svegliato molto presto perché volevo parlare con, ma lui mi aveva già mandato un messaggio. Penso che il giorno dopo le emozioni siano meno intense. Lo rispettavo molto prima di quanto avvenuto e lo rispetto tantissimo anche ora. Siamo grandi amici e non è cambiato nulla tra di noi”, dice Max in conferenza stampa, chiudendo definitivamente le discussioni sull’episodio conNorris. L’olandese poi prosegue e parla delle sue aspettative per il GP: “Ovviamente ero dispiaciuto per il fatto che ci siamo toccati, ma penso che siamo arrivati ??rapidamente alla conclusione che dobbiamo competere duramente, perché è quello che ci piace fare e che abbiamo sempre fatto.