Emergenza medici di base Quindici posti senza candidati

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non sono state presentate domande per ivacanti dellana generale nel territorio della Zona Distretto Pistoiese e ne mancano addirittura sei nell’ambito che comprende Pistoia e Sambuca Pistoiese, e anche Masotti è sguarnita. E’ questo l’esito alla conclusione della procedura per l’assegnazione dei. La notizia è stata diffusa nella giornata di ieri dall’ ufficio stampa dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro che intanto rende appunto noto che c’è un medico in trasferimento dall’ambito di Serravalle Pistoiese a quello di Monsummano Larciano Lamporecchio. Si è dunque conclusa la procedura regionale per l’assegnazione delle zone carenti dina generale. Nessun medico ha dato disponibilità per acquisire la convenzione nel territorio della Zona Distretto Pistoiese, dove erano stati banditi 15e più precisamente: 1 nell’ambito montano, 6 nell’ambito Pistoia Sambuca Pistoiese, 2 ad Agliana, 2 a Montale e 4 a Quarrata.