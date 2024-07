Dietro al canone Rai la mossa politica della Lega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ci sono dettagli che spesso sembrano insignificanti ma mostrano lotte di potere sotterranee che potranno avere rilievo in futuro. C’è un emendamento presentato dallache mira a ridurre ilRai compensandolo con un aumento del tetto pubblicitario dell’emittente di stato. Questo aumento di spazi pubblicitari va a danno dei concorrentiRai, su tutti il gruppo Mediaset. Salvini ha fatto dell’abbassamento delun punto programmatico, ma forse l’emendamento mostra anche la volontà di colpire in qualche modo Mediaset per le considerazioni critiche sulla destra radicale svolte da Marina Berlusconi a mezzo stampa qualche settimana fa. Laha puntato molto sulla partnership con il Rn e altre forze nazionaliste e vedersi, subito dopo la campagna elettorale per le europee, bocciati dalla figlia del fondatore del centrodestra non deve aver fatto piacere a Salvini.