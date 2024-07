Che cos’è l’Ayahuasca la liana dei morti usata nelle sette sciamaniche e in certe pratiche curative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un’antica pozione sciamanica,, è salita alla ribalta grazie ad un recente caso di cronaca nera, quello che ha per protagonista Alex Marangon, il 26enne di Marcon (Venezia) trovato senza vita martedì scorso sul greto del Piave, nel comune di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. Dalle prime indagini sembrerebbe che il giovane abbia in ingerito una sostanza psicotropa prima di morire:, appunto. Si tratta di una bevanda allucinogena proveniente dalle Ande che sta diventando popolare anche in Europa per il suo richiamo mistico e allucinogeno. Soprannominata “dei”,consiste in un decotto di erbe amazzoniche che provoca visioni psichedeliche. Il ministero della Salute ne ha vietato l’utilizzo nel 2022, inserendola nella lista delle sostanze stupefacenti ed è stata bollata come droga illegale dopo una sentenza del 2023 del Tar del Lazio.