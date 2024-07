Bento avversario ad agosto dell’Inter? Un club fa sul serio ? SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)è stato sul taccuino dei dirigentiper molto tempo, ma ora potrebbe addirittura trovarsi la Beneamata come possibile avversaria nel prossimo mese. SLIDING DOORS –Matheus Krepski è stato vicino a vestire la maglia. I dirigenti nerazzurri lo hanno tenuto sotto osservazione per quasi un anno, ma il suo, l’Athletico Parananense, è stato un ostacolo molto duro da superare. Di conseguenza, da Viale della Liberazione hanno deciso di virare su Josep Martinez. Lo spagnolo a Milano da ieri, tra poco metterà nero su bianco il suo passaggio all’Inter dal Genoa per un’operazione complessiva da 15,5 milioni di euro. E adessocosa fa? Come riferisce Gianluigi Longari, esperto di mercato per Sportitalia, su di lui sono arrivati sondaggi dalla Premier League ma non solo.