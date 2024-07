Beati i pigri che quest' estate saranno riabilitati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024). Fino a ieri si sentivano esclusi, mortificati daa gente agitata che corre, pedala, nuota, scala, voga, solleva, fa escursioni, esercizi, diete eroiche, che va al parco o in palestra, che assolda nutrizionisti e personal trainer. Ma adesso l’industria ha pensato agli indolenti. È l’degli antidiabetici antipancia e delle magliette larghe in vita, prodotti arrivati sul mercato quasi in contemporanea, pensati per gli oziosi che vogliono ben figurare senza faticare. L’abulia, l’apatia hanno fatto il loro ingresso in società. Io non so see magliette (tipo muscle fit) ee medicine (Ozempic e dintorni) fanno davvero i miracoli che promettono e, per quanto riguarda le seconde, con quali controindicazioni. Ma è bellissimo che gli iperattivi, i dinamici, i cinetici abbiano perso il monopolio della scena.