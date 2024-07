Bardeggia va all’Urbino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Colpo in entrata per l’Urbino. La società ducale ha ufficializzato ieri l’ingaggio di Giordano, punta centrale, classe 2000, nell’ultima stagione alla K Sport Montecchio Gallo, e in precedenza Inter U19, Cesena, Foligno Cattolica, Montegiorgio e altre squadre (oltre 60 partite in serie D). L’Urbino ha vinto la concorrenza di un paio di società tra cui la Maceratese. Sul mercato il centrocampista Alessandro Sciamanna, centrocampista classe 2004 nell’ultima stagione alla K Sport e in precedenza all’Atletico Gallo e prima ancora giocatore ne settore giovanile della Vis Pesaro. Dalla K Sport Montecchio Gallo oltre al centrocampista Eugenio Dominici arriva al Gabicce Gradara anche il portiere Federico Andreani, classe 1994, cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo ai tempi della serie C.