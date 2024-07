Abiti puliti perché sostenibili così le aziende possono ribellarsi alla moda che sfrutta i lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Priscilla Robledo, CampagnaIl settore dellanegli ultimi venti anni ha raddoppiato la produzione nel mondo. Ma nasconde milioni di persone, l’85% delle quali donne, spesso molto giovani, che guadagnano salari al di sotto della soglia di povertà, lavorando in condizioni di schiavitù. L’industria dellasi piazza al secondo posto per stima di persone ridotte forzatamente al lavoro secondo il Global Slavery Index 2023, in fabbriche poco sicure e in assenza di tutele sindacali. Il tutto per produrre miliardi di tonnellate di vestiti di scarsa qualità, attingendo in modo irresponsabile alle risorse naturali. Nel settore, lomento del lavoro e dell’ambiente è strutturale: l’azienda committente, spesso multinazionale, macina profitti mediante pratiche commerciali aggressive, comprime i costi della merce, costringe i fornitori (e quindie lavoratrici) a cicli di produzione continui, approfitta del fatto che in molti paesi del mondo mancano diritti.