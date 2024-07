A Euronics 600 lavoratori a rischio giovedì lo sciopero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "L'11 luglio le lavoratrici e idi Nova Casale Srl, Nova spa e Kus Srl di Roma e del Lazio, tutte aziende a marchio, saranno inper l'intero turno di lavoro": lo annunciano Filcams Cgil Roma Lazio e Frosinone Latina, Fisascat Cisl di Roma Capitale, Rieti e Frosinone, che aggiungono "nella stessa giornata, a partire dalle 14.00, saremo in presidio di fronte alla Regione Lazio, per denunciare l'assenza di risposte e chiarimenti rispetto agli annunci di crisi e ai licenziamenti operati nei giorni scorsi". Nova spa, che gestisce il marchioera passata di recente alle cronache, a giugno, per il licenziamento di alcunivia Whatsapp. "Da mesi, senza alcun esito positivo, le organizzazioni sindacali hanno infatti cercato un confronto con il gruppoe le società che gestiscono i punti vendita nella regione, per avere chiarezza sulle voci sempre più insistenti in merito a licenziamenti collettivi o procedure fallimentari che potrebbero interessare circa 600 lavoratrici e