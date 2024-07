Volley | da domani gli azzurri a Cavalese per preparare le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Conclusa laball Nations League, la Nazionale maschile didel CT Fefé De Giorgi tornerà al lavoro da, in Val di Fiemme, in vista dei Giochi Olimpici di. Per questo collegiale, che si concluderà venerdì 12 luglio dopo la seduta di lavoro mattutina, il commissario tecnico ha convocato quindici atleti. La marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici prevede due test match che si disputeranno il 16 luglio a Firenze (PalaWanny) e il 18 luglio a Bologna (PalaDozza): entrambe le partite sono in programma alle 21 e saranno trasmesse in diretta su Rai Sport. Di seguito l’elenco dei convocati. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro.