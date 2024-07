Usi l’intelligenza artificiale in questo modo? Rischi il penale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024)porta notevoli vantaggi a chi la utilizza inresponsabile. Ma un uso sconsiderato potrebbe risultare dannoso. E portare a spiacevoli provvedimenti. Ecco l’errore da non commettereè in grado di migliorare la nostra vita: sociale e lavorativa. Si tratta a tutti gli effetti di una tecnologia rivoluzionaria, capace di migliorare numerosi aspetti del nostro lavoro. Aziende del mondo sanitario l’hanno sfruttata per diminuire i tempi delle diagnosi e degli interventi, così come numerosi comparti scientifici, la utilizzano da tempo per sfruttarne appieno la capacità. Chi utilizzaina davvero grosso. Anche penalmente – Cityrumors.itL’AI rappresenta a tutti gli effetti una straordinaria opportunità che, se colta al volo e utilizzata con attenzione e senza secondi fini, può portare a miglioramenti evidenti della nostra vita.